Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Gefahrgut-LKW

FöhrenFöhren (ots)

Am 17.11.20 gg. 05.50 Uhr kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen dem Parkplatz Hetzerath und Abfahrt Föhren zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Gefahrgut-LKW. Dieser kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf, drückte diese dann in der Weiterfahrt ca. 100m ein und kam in Schrägstellung, teilweise den rechten Fahrstreifen blockierend zum stehen. Der Gefahrguttank blieb unbeschädigt, sodass kein Gefahrgut in Form von Ethylalkohol auslief. Zur Zeit sind die Bergungsarbeiten im Gange und werden noch ca. 1 Stunde dauern. Im Einsatz sind die freiwilligen Feuerwehren Hetzerath und Föhren, Autobahnmeisterei Wittlich sowie die Polizeiautobahnstation Schweich. Der verkehr wird solange einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

