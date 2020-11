Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Trier-EhrangTrier-Ehrang (ots)

Am Mittwoch, dem 11. November, gegen 19 Uhr beabsichtigten Beamt*innen der Polizeiinspektion Schweich einen Radfahrer in Trier-Ehrang zu kontrollieren.

Noch vor Beginn der Kontrolle bog der Radfahrer in eine andere Straße ab und entledigte sich seiner mitgeführten Tasche. Die Polizist*innen stellten und kontrollierten den Mann und fanden in seiner Tasche eine größere Menge verschiedener Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Trier-Ehrang fanden die Beamt*innen weitere Betäubungsmittel, unter anderem eine Indoorplantage.

Aufgrund dessen wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

