Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hinweise auf möglichen Steinwurf auf die Autobahn

NiederöfflingenNiederöfflingen (ots)

Am Donnerstag, 12.11.2020 gg. 14.14 Uhr teilt ein Autofahrer mit, dass kurz vor der Raststätte Eifel-West in Fahrtrichtung Trier womöglich ein Stein von einer Überführung auf die Autobahn geworfen wurde und nun einen Schaden an seiner Motorhaube verursacht habe. Er habe eine schwarz gekleidete Person über die Brücke gehen sehen als ein etwa walnussgroßer Stein von oben herunter kam. Dieser fiel zunächst auf die Fahrbahn, prallte dann von der Fahrbahn ab und sprang auf die Motorhaube des PKW, wobei er eine Delle hinterließ. Sofort eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keine Hinweise auf die Person. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-10 in Verbindung zu setzen.

