Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck (BAB8) - Überholen ohne Beachtung des Nachfolgenden

Ulm (ots)

Eine 23-jährige PKW-Lenkerin fuhr am Samstag auf dem mittleren von drei Fahrstreifen auf der A 8 in Richtung Karlsruhe. Gegen 12.15 Uhr wechselte sie nach links, um einen anderen PKW zu überholen. Dabei übersah sie den von hinten herannahenden PKW eines 63-jährigen zu spät. Dieser konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem ausscherenden Fahrzeug zusammen. Beide PKW gerieten ins Schleudern. Der von hinten kommende PKW prallte dann noch in einen rechts fahrenden Sattelzug. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25 000 Euro geschätzt.

