Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen (BAB8) - Beim Fahrstreifenwechsel in die Leitplanken

Ulm (ots)

Gegen 11.20 Uhr befuhr ein 60-jähriger PKW-Lenker am Samstag den mittleren von drei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Karlsruhe. Kurz nach einer Kuppe bemerkte er den ebenfalls in der Mitte fahrenden Sattelzug eines 43-jährigen Fahrers. Bei einer ruckartigen Lenkbewegung nach links verlor der PKW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst in die linken Schutzplanken und anschließend in den Auflieger des Sattelzuges. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt und musste kurzzeitig in einer Klinik versorgt werden. Der rechte Fahrstreifen war für ca. eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 13 000 Euro geschätzt.

