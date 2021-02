Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nach Vorfahrtverletzung eine Leichtverletzte

Ulm (ots)

Am Samstag fuhr eine 31-jährige PKW-Lenkerin auf der Landstraße von Adelberg in Richtung Rechberghausen. An der Einmündung in die Bundesstraße in der Nähe des Grünabfallplatzes missachtete sie die Vorfahrt eines aus Birenbach kommenden PKW. Die 48-jährige Beifahrerin im bevorrechtigen Fahrzeug wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

