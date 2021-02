Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Gebäudebrand ohne Verletzte

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 22.00 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses das Alarmsignal eines Brandmelders. Bei der Nachschau stellte er fest, dass das Obergeschoss in Flammen stand. Er konnte das Haus unverletzt verlassen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Der Sachschaden wird auf ca. 500 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden. Aus den Nachbargebäuden mussten kurzfristig acht Personen evakuiert werden, diese konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell