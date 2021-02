Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Küchenbrand

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Bismarckstraße ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand im Bereich des Kühlschrankes in der Küche ausgebrochen. Das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung über. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

