Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß - Betrunken im Auto unterwegs - Deutlich betrunken geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 54-Jähriger in eine Polizeikontrolle.

Ulm (ots)

Gegen 00:10 Uhr fiel der Mann einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach auf. Trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen fuhr er mit seinem Opel in der Theaterstraße. Die Beamten kontrollierten den 54-Jährigen. Im Fahrzeug saß noch eine Bekannte des Mannes. Diese wollte er nach Hause fahren. Sie hatten zuvor bei ihm zu Hause zusammen gefeiert. Das war auch den Nasen der Polizisten nicht entgangen, die deutlichen Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen feststellten. Ein Alkomattest bestätigte dies. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Beamten übergeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

+++++++++++++++++++ (0285291) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell