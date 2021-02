Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag erwischte die Polizei einen 53-Jährigen ohne Fahrerlaubnis dafür mit Humor.

Der Mann war gegen 0.20 Uhr mit einem Pkw Opel auf der Dietenheimer Staße zwischen Hörenhausen und Orsenhausen unterwegs. Am Ortseingang zu Orsenhausen hielt ihn die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Zwar konnte er die ordnungsgemäßen Papiere für das Auto vorlegen, doch leider keinen Führerschein. Auch war er bereits in der Vergangenheit wegen des Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden. Auf die Frage des Polizisten, ob er denn schon einmal daran gedacht hätte, die Fahrerlaubnis zu erwerben, reagierte der Mann mit den Worten "Ja, als ich das Blaulicht hinter mir blinken sah". Der Mann musste das Auto stehenlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen wiederholtem Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

