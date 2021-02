Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfallflucht

Unbekannter verursacht hohen Sachschaden und flüchtet unerkannt

Ulm (ots)

Am Samstag zwischen 01.45 und 02.00 Uhr verursachte ein Unbekannter einen Unfall in der Poststraße. Hierbei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem dahinterstehend Mini. Dieser wurde noch auf einen VW geschoben. Dabei entstand ein Schaden von rund 23.000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei konnte an der Unfallstelle ein Kennzeichen des Unfallverursachers auffinden und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Das Polizeirevier Geislingen sucht unter Tel. 07331/93270 Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

