Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch - Bargeld und Zigaretten entwendet

Worms (ots)

Am zurückliegenden Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Kiosk "Martin" in der Hardtgasse. Nach ersten Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Schließlich entwendeten sie 70-80 Stangen Zigaretten und einen mittleren 4-stelligen Bargeldbetrag. Wer sachliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, möge sich bitte an die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 oder per E-Mail piworms@polizei.rlp.de wenden.

