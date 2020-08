Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Rettungsmaßnahmen

Worms (ots)

Am 29.08.2020 gegen 11:20 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Gaustraße in Worms-Neuhausen aus. Auslöser für den Einsatz war ein Brandgeschehen, bei dem es zu keinem nennenswerten Gebäudeschaden gekommen ist. Mehrere Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, nachdem sie Rauchgas eingeatmet haben. Lediglich zwei Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Gaustraße im betroffenen Bereich bis ca. 12:30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

