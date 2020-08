Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aufmerksame Zeugen - Unfallflucht geklärt

Worms (ots)

Zwei Passanten beobachteten am gestrigen Sonntag, gegen 13:20 Uhr, in der Renzstraße ein Ausparkmanöver, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin ein Auto beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei und konnten das Kennzeichen übermitteln und eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. So gelang es kurze Zeit später die 60 -jährige Unfallverursacherin ausfindig zu machen. Die Wormserin gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Den Sachschaden, den sie an dem geparkten Fahrzeug verursacht hatte, beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Ihren Führerschein durfte die Fahrerin vorerst behalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell