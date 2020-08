POL-PDWO: Kundgebung mit dem Thema "Türkei: Krieg, Gewalt, Repression"

Polizeidirektion Worms

Am 29.08.2020, von 13:00 Uhr - 15:10 Uhr, fand auf dem St. Albans-Platz in Worms eine Kundgebung mit dem Thema "Türkei: Krieg, Gewalt, Repression" statt. An der Versammlung nahmen ca. 70 Personen teil. Die Versammlung nahm einen friedlichen Verlauf.

