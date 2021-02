Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Werkhalle brennt teilweise ab

Ca. 200.000 Euro Schaden entstanden am Freitagnachmittag bei einem Brand in Bräunisheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil aus einer Halle in der Silcherstraße dichter Rauch quoll. Als die Feuerwehren aus Amstetten, Westerstetten und Dornstadt eintrafen, hatte das Feuer bereits die Fassade im hinteren Bereich der Halle erfasst und auf das Dach übergegriffen. Darauf war eine Photovoltaikanlage montiert. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer in einem Büro aus, in dem ein Holzofen betrieben wurde. Ob er brandursächlich war, wird derzeit noch von der Kriminalpolizei ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 200.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

