Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Riss - Fluchtversuch endet schnell

Weil er ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss stehend unterwegs war, wollte sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle entziehen.

Ulm (ots)

Nur mit dem Tagfahrlicht war am Freitagabend gegen 22.15 Uhr ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Freiburger Straße unterwegs. Er sollte deshalb von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der Pkw-Lenker hielt aber nicht an. Im Gegenteil. Er beschleunigte stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er über die Eisenbahnstraße in die Bahnhofstraße, wo er eine rote Ampel missachtete. Danach fuhr er in einen Hof, wo er das Auto abstellte und weiter zu Fuß flüchtete. Nach wenigen Metern wurde der Mann aber von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

