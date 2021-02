Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Uhr nicht verkauft

Nicht zum Ziel kam ein Betrüger am Donnerstag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war ein Passant in der Langen Straße unterwegs, als ein Pkw stoppte. Der Fahrer sprach den 85-Jährigen an und fragte nach dessen Arbeitsstelle. Dann gab er vor, dass auch sein Vater dort gearbeitet hätte. So erschlich er sich das Vertrauen. Der Autofahrer bat den Senior einzusteigen; später zeigte er ihm einen Uhrenkatalog und wollte dem Mann zwei Uhren schenken. Danach forderte er ihn auf, eine vermeintlich hochwertige Uhr zu kaufen. Der Preis war vierstellig. Der Senior sollte das Geld dafür von der Bank holen. Der 85-Jährige wurde misstrauisch. Er stieg aus und verständigte später einen Angehörigen, der die Polizei informierte. Die hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen. Der Autofahrer wird als hager beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare haben und Italiener gewesen sein.

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Die Polizei bittet deshalb um besondere Vorsicht. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude. Verständigen Sie bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei.

++++++0271706

