Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti-Sprayer gestellt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:55 Uhr, wurde der Polizei im Bereich Hardterbroich eine Serie von Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien gemeldet. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde ein tatverdächtiger 27-jähriger Mann angetroffen, der bei der Kontrolle eine Farbspraydose fallen ließ und frische Farbanhaftungen an einer Hand und an der Kleidung aufwies. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein anlassbezogenes Strafverfahren ist eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen 11 Tatorte an Häuserfassaden, Zäunen, PKW und auf der Fahrbahn vor.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell