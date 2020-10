Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung in Scholven am späten Mittwochnachmittag, 21. Oktober 2020, eine Cannabis-Plantage gefunden. Nach einem Zeugenhinweis waren die Beamten um 17.30 Uhr zum Wohnhaus in der Borkener Straße gefahren. Beim Eintreffen nahmen sie bereits auf der Straße einen starken Cannabis-Geruch wahr. In der Wohnung des 32-Jährigen wurden die Polizisten schließlich fündig. In einem Raum entdeckten sie neun Cannabis-Pflanzen, untergebracht in einem Kleiderschrank aus Stoff, inklusive Belüftungsrohr, einem Filter und einer eingeschalteten UV-Lampe. Weitere acht Pflanzen fanden die Beamten auf dem Balkon und mehrere Tüten mit Pille noch in der Wohnung. Den Gelsenkirchener erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell