POL-UL: (UL) Allmendingen - Polizei macht mutmaßliche Einbrecher dingfest

Zwei Männer stehen nun im Verdacht Ende Januar in eine Allmendinger Firma eingebrochen zu haben.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4819780) berichtet, brachen Unbekannte in eine Firma in Allmendingen ein und nahmen neben Elektroteilen auch Fahrzeugschlüssel und Computer mit.

Die Beamten vom Polizeiposten Schelklingen können nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen: Zwei Männer stehen im Verdacht, diesen Einbruch begangen zu haben. Sie sollen dabei in der Nacht von Freitag auf Samstag zweimal in das Gebäude eingebrochen haben. Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Tatverdächtigen und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher. Auch Diebesgut soll sich darunter befinden. Die Männer im Alter von 20 und 34 Jahren befinden sich noch auf freiem Fuß. Die Polizei überprüft nun, ob die Männer für weitere Taten in Frage kommen.

