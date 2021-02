Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Kontrolle verloren und gegen Baum geprallt

Mit schweren Verletzungen kam am Freitag ein 47-Jähriger ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 47-Jährige bei Donaustetten auf die B30 in Richtung Biberach. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor er gegen 6.45 Uhr die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto schleuderte über die Fahrstreifen und prallte in die Mittelleitplanke. Danach schleuderte der BMW nach rechts zurück und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Einsatzkräfte bargen den Mann aus seinem Auto. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

