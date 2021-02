Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Montagehalle stark verraucht

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Wiblingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr wurde in einer größeren Montagehalle im Ulmer Donautal Brandalarm ausgelöst. In der Halle hatte sich immer stärker werdender Rauch ausgebreitet. Sie wurde deshalb sofort geräumt und die Feuerwehr informiert. Insgesamt waren 13 Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Ulm und der Werksfeuerwehr der Fa. Magirus sowie 43 Feuerwehrleute im Einsatz. Schnell konnte die Quelle des Rauchs ausgemacht werden. Ein Motor der Lüftungsanlage war in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden hielt sich mit ca. 1.000 Euro in Grenzen.

