Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Heftiger Crash auf der B 191 - Vorfahrt missachtet

Hornshof (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191, zwischen Garßen und Hornshof, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Kurz vor zehn Uhr wollte der 32 Jahre alte Fahrer eines Toyota Aygo aus der Straße "Mielsberg" nach links auf die B 191 in Richtung Eschede auffahren und übersah dabei einen Toyota SUV, in dem ein älteres Ehepaar (78 und 75 Jahre) in Richtung Celle unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße zusammen. Während sich der Aygo infolge des Aufpralls auf der Straße drehte, kam der SUV nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit rund 13.000 Euro beziffert. Die Strecke war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 10:55 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell