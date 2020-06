Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Sache mit dem Abstand halten...

Kaiserslautern (ots)

Während Abstand halten bei Fußgängern erst seit Beginn der Corona-Zeiten zum Alltag gehört, zählt es im Straßenverkehr eigentlich zu den Grundregeln, die man schon bei der Führerschein-Ausbildung lernt. Die bei Fußgängern üblichen 1,5 Meter hat ein Autofahrer am Donnerstag offenbar irrtümlich auch auf die Straße übertragen - zumindest war der 45-Jährige seinem Vordermann so dicht aufgefahren, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, als dieser an einem Fußgängerüberweg in der Salzstraße stoppte, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Die Folge: Der 45-Jährige krachte mit seinem Mercedes-Benz dem vorausfahrenden Skoda Fabia aufs Heck.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aber an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. |cri

