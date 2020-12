Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unnau - Transporter fährt nach Unfall in Vorgarten - 81-jährige leichtverletzt

UnnauUnnau (ots)

Am Donnerstag, dem 03.12.2020 befuhr ein Transporter um ca. 15:30 Uhr die Straße "Großer Ring" in Unnau, in Fahrtrichtung "Im Fürtchen". An der Einmündung übersah der 27-jährige Fahrer eine 81-jährige Vorfahrtsberechtigte mit ihrem Pkw. Der Transporter fuhr durch den Zusammenstoß in den Vorgarten eines Anwesens. Die 81-jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

