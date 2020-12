Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein Motorboot

Kaub / BahnhofsgeländeKaub / Bahnhofsgelände (ots)

Im Zeitraum vom 30.11. 17:15 Uhr bis 02.12. 17:05 Uhr hat ein bisher Unbekannter ein auf einem Trailer neben dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem Kauber Bahnhofsgelände abgestelltes Motorboot beschädigt, in dem er zunächst die Plane entfernt hat und anschließend die Kajütentür aufgebrochen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er im betroffenen Motorboot genächtigt. Personen oder Zeugen, die Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion St.Goarshausen zu wenden.

