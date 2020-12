Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

AllendorfAllendorf (ots)

Am Mittwoch, 02.12.2020, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der B 274, Katzenelnbogen Richtung Zollhaus, in einem Kurvenbereich, zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 31 Jahre alter Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte Frontal mit dem 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeugführer mussten schwerverletzt in Krankenhäuser verbracht werden. Die Erstellung eines Verkehrsunfallgutachten wurde in Auftrag gegeben. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht der Alkoholeinwirkung bestand, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die B 274 war bis 01:30 Uhr voll gesperrt.

