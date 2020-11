Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

KatzenelnbogenKatzenelnbogen (ots)

Katzenelnbogen - Am 26.11.2020 in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Weiherwiese" in Katzenelnbogen. Dort wurde ein geparkter Pkw (Ford Fiesta) beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen handgeschriebenen Zettel samt Rufnummer und Anrufbitte an der Windschutzscheibe des beschädigten Pkws - jedoch war die dort angegebene Rufnummer nicht vergeben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

pidiez@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell