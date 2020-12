Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung in mehreren Fällen

GoddertGoddert (ots)

Am 24.11.20 wurden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zwei in der Schulstraße angebrachte Plakate der Bürgerinitiative für sozial- verträglichen wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag abgerissen und beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel. 02602/92260. Gibt es möglicherweise weitere Geschädigte in Goddert?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell