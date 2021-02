Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Spiegelstreifer mit Unfallflucht

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 11.05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Kleintransporter die Leibnizstraße in Richtung Salacher Straße. Dabei beschädigte er den Spiegel eines anderen Kleintransporters und fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1 000 Euro. Das Polizeirevier Eislingen (07161/8510) sucht Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können.

