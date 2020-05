Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Korschenbroich (ots)

Am 21.05.2020 um 16:30 Uhr ereignete sich in Korschenbroich-Glehn an der Einmündung der Bundesstrasse 230 mit der Landstrasse 32 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 68-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Rennrad die L 32 und wollte an der Einmündung zur B 230 diese überqueren. Hierbei übersah er einen 35-jährigen Neusser, der mit seinem Pkw die B 230 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 230 gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (Ma.)

