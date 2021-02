Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Brand in Schutzhütte

Bad Ems (ots)

Am 09.02.2021 meldete sich eine Zeugin gegen 18:30 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Ems, um eine offene Feuerstelle in der sog. "Mooshütte", zwischen der Grabenstraße und dem Concordiaturm in Bad Ems, anzuzeigen. Die Personen flüchteten, als sie die Zeugin bemerkten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei griff das Feuer auf einen Stützpfeiler der Hütte über. Durch die Feuerwehr Bad Ems konnte der Brand schlussendlich gelöscht und Schlimmeres verhindert werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können oder etwaige Beobachtungen im Vorfeld gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems unter 02603 970-0 oder unter pibadems.wache@polizei.rlp.de zu melden.

