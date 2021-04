Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Mülltonne brannte

Bad Sassendorf (ots)

Eine brennende Mülltonne an einer Hauswand in der Bahnhofstraße rief am Dienstag (6. April), um kurz nach 21.40 Uhr, die Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

