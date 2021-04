Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Fahren Sie bitte vorsichtig!

Kreis Soest (ots)

April, April, der macht, was er will. Kurzfristig hat es im Kreis Soest doch noch ein kurzes Winterintermezzo gegeben. Heute Morgen (7. April), meldet die Polizei im Kreis Soest, gegen 7 Uhr, dass auf der L536 zwischen dem Abzweig der L776 und Eikeloh mehrere Lastkraftwagen aufgrund von Glatteis festhingen. Zurzeit kommt ein Lastkraftwagen auf dem Teilstück der L536, zwischen dem Abzweig der L776 und Kellinghausen, nicht vorwärts. Bitte fahren Sie vorsichtig und an die Witterungslage angepasst. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell