POL-VIE: Viersen: Zwei Radfahrer kollidieren und stürzen- eine Unfallbeteiligte steht noch nicht fest: vermutlich zwei Leichtverletzte

Schon am Mittwoch um 15:00 Uhr ist ein Verkehrsunfall passiert, der der Polizei gestern angezeigt wurde. Die Mutter erschien mit ihrem 11-jährigen Sohn und zeigte den vom Kind berichteten Unfallhergang an. Das Kind aus Viersen gab an, dass er zunächst auf dem Gehweg der Rahserstraße aus Richtung Freiheitsstraße in Richtung Florastraße gegangen sei, wobei er sein Fahrrad schob. In Höhe der Hausnummer 11 ging er zwischen geparkten Pkw auf die Straße. Erst als er sich auf der Straße befand, stieg er auf sein Fahrrad und wollte in Richtung Florastraße losfahren. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Beide fielen zu Boden. Das Kind wurde leicht verletzt. Auch die bislang unbekannte Frau dürfte sich bei dem Sturz eventuell verletzt haben. Die Frau fuhr davon, ohne sich um das Kind oder den Unfall zu kümmern. Die Radfahrerin hatte blonde, lockige kurze Haare und trug eine Haarspange. Sie hatte eine stämmige Figur und trug eine Sonnenbrille. Sie war mit einer schwarzen Jacke mit Löchern und einer kurzen blauen Hose sowie Turnschuhen bekleidet. Die Frau war mit einem schwarzen Damenfahrrad mit einem Korb am Lenker und auf dem Gepäckträger unterwegs.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. Besonders bitten sie einen Postboten, der sich nach dem Zusammenstoß um den Jungen gekümmert und auch seine Personalien notiert hat, sich zu melden./ah (526)

