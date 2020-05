Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Glimpflicher Ausgang einer Schiffskollision vor Juist

Emden (ots)

Am 06.05.2020 kam es am späten Nachmittag nordwestlich der Insel Juist zu einer Kollision zwischen einer unter Segel fahrenden finnischen Yacht und einem auf dem Heimweg befindlichen deutschen Fischkutter. Zum Zeitpunkt der Kollision hatte der Fischkutter seine Auslegebäume zur Stabilisierung ausgebracht; das Fanggeschirr war an Deck verzurrt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen und Aussagen der Betroffenen kam es infolge einer Unachtsamkeit zu der Kollision. Glücklicherweise wurde bei der Kollision keine Person verletzt, jedoch ist der Sachschaden an der Segelyacht erheblich. Bei der Segelyacht sind der Mast als auch andere Aufbauten zu Teil abgerissen bzw. komplett verbogen worden. Da keines der Fahrzeuge einen Wassereinbruch hatte, wurde die Segelyacht in den Emder Außenhafen verbracht. Hier soll nach Aussage des Eigners die Reparatur stattfinden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei in Emden dauern an.

