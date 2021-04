Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht an der Werkstraße

Soest (ots)

Circa 4.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht am Mittwoch (7. April) zwischen 9.30 Uhr und 12.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Werkstraße. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte einen dort geparkten, grauen VW Caravelle an der linken Heckseite stark beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, anstatt sich bei der Polizei oder dem Besitzer zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell