Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lärm in der Nacht

Soest (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (8. April) wurde eine Zeugin, gegen 1 Uhr, durch lauten Krach wach. Den Ursprung für den Lärm konnte sie jedoch erst am nächsten Morgen ausmachen. Unbekannte hatten ein Stück der Auspuffanlage an einem VW Polo in der Straße "Im Klingelpoth" abgeflext. Ähnliche Taten gab es innerhalb der letzten Wochen sowohl in Soest, als auch im Bereich von Lippstadt. Zeugen, die nachts Hinweise auf verdächtige Geräusche wahrnehmen, sollten keine Skrupel haben, die Polizei umgehend zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

