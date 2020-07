Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugen gesucht - rücksichtsloser Motorradfahrer

VG Wörrstadt (ots)

Rational zu erklären war die hoch riskante Fahrweise eines Motorradfahrers am Freitag, 24.07.2020 nicht mehr. In Gau-Bickelheim überholte das Krad in der Wallertheimer Straße gegen 16.00 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt. Bereits von weitem war die Suzuki durch das Ausdrehen der Gänge zu hören und raste im Anschluss die B420 weiter Richtung in Richtung Sulzheim, von dort aus über Wörrstadt nach Vendersheim und weiter in Richtung Partenheim. Dabei überholte der Motorradfahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 240 und 250 Stundenkilometern äußerst riskant andere Autos, gefährdete den Gegenverkehr und weitere, die die Fahrbahn queren wollten. Die Bekleidung des Mannes war besonders auffällig. Neben Helm und einer Jacke war er nur mit einer kurzen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die entweder selbst gefährdet oder die halsbrecherische Fahrt beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell