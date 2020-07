Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Frau fährt mit PKW in Heck eines Sattelzuges

Worms/Gau-Bickelheim (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 60-jährige Frau aus Speyer, die am 20.70.2020 gegen 18:15 Uhr auf der A 61 bei Worms in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf das Heck eines Sattelzuges auffuhr. An ihrem PKW entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Dame erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung in ein Wormser Krankenhaus gebracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der 37-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. An seinem Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Da weder die 60-Jährige noch der Fahrer des Sattelzuges Angaben zum Unfallhergang machen konnten, bittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um Zeugenhinweise unter 06701-9190.

