Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auflieger eines LKW kippt im Kreisverkehr um.

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2020, gegen 13:44 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines LKW mit Auflieger im Kreisverkehr von der K 18 kommend in Fahrtrichtung A643 nach Wiesbaden. Der 44-jährige LKW-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte die erste Ausfahrt in Fahrtrichtung Wiesbaden zu fahren. Hierbei war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so dass sein Auflieger nach rechts umkippte. Der Auflieger war mit Bauschutt beladen. Durch die abfallende Ladung wurden Teile der Mittelschutzplanke beschädigt. Zur Bergung des Aufliegers waren zwei Kräne der Fa. Riga und ein Bagger notwendig. Durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim und der Polizeiinspektion Mainz 2 wurden umfangreiche Verkehrs- und Sperrmaßnahmen getroffen, die die Bergung des Fahrzeuges gewährleisteten. Gegen 16:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

