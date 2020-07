Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Keine Pausen, keine Genehmigungen - Lkw bleibt stehen

Rheinhessen A61 (ots)

Besonders schlau wollte ein Lkw-Fahrer am Sonntag sein, als er gegen 14.00 Uhr von einer Polizeistreife auf der BAB 61 in der Nähe von Worms angehalten wurde. Bei der Kontrolle der vorgeschriebenen Ruhezeiten zog der 42-Jährige eine Chipkarte aus dem Fahrtenschreiber, die auf einen Kollegen ausgestellt war. Er habe die eigene leider verloren, so die originelle Ausrede. Pech für ihn, dass er an Spezialisten für den Güterverkehr der Verkehrsdirektion Wörrstadt geraten war, die leicht feststellen konnten, dass der Mann kurz zuvor noch mit seiner eigenen Chipkarte gefahren war. Natürlich hatte er die vorgeschriebenen Pausen nicht gemacht.

Für ihn bedeutete das eine Zwangspause und eine Strafanzeige wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen.

Die rumänische Spedition schickte daraufhin einen türkischen Ersatzfahrer, der mit einem abgelaufenen Visum und ohne Arbeitserlaubnis vor Ort erschien. Die rumänischen Behörden haben wegen Corona geschlossen und Genehmigungen gäbe es daher nicht, so seine Ausrede. Auch er erhielt eine Strafzeige, genauso wie die Spedition und der nette Kollege des ersten Fahrers, der seine Chipkarte "ausgeliehen" hatte.

