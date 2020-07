Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer am Autobahnkreuz Mainz. Suche nach dem Fahrer eines Pritschenwagens.

Heidesheim (ots)

Am 03.07.2020, gegen 22:05 befuhr ein Kradfahrer, auf der A63 am Autobahnkreuz Mainz, stadtauswärts, die Ausfädelungsspur zur A60 in Richtung Bingen. Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich u.a. schwere Verletzungen am rechten Bein zu. Eventuell könnte der Fahrer eines Pritschenwagens, welcher angeblich zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit war, Angaben zu dem Verkehrsunfall machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132/9500.

