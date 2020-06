Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Abfahrtskontrollen

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntagabend führten Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen im Dienstgebiet durch. Insbesondere an den Tank- und Rastanlagen Wonnegau-Ost und -West an der A 61.

Insgesamt wurden 56 LKW kontrolliert, die sich bereitmachten, um 22 Uhr zum Ende des Sonntagsfahrverbotes ihre Fahrten fortzusetzen.

Bei acht Fahrern wurden zur Verhinderung einer Fahrt unter Alkoholeinfluss präventiv Führerscheine sichergestellt. Der Spitzenreiter hatte 1,97 Promille. Insgesamt hatten vier Fahrer deutlich über 1,1 Promille, vier weitere lagen im Bereich möglicher Ordnungswidrigkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



Telefon: 06701-919200



www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell