Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Coesfeld (ots)

Am Di., 02.06.20, 16.54 Uhr, befuhr ein 52jähriger Mann aus Reken mit seinem PKW den Wirtschaftsweg "Ossenkamps Weg" aus der Bauerschaft kommend in Fahrtrichtung L600. Dort wollte er die L600 überqueren und übersah dabei den PKW eines 40jährigen Mannes aus Münster. Dieser kam auf der L600 aus Borken in Fahrtrichtung Merfeld. Trotz einer Vollbremsung kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 40jährige Mann aus Münster verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem RTW in Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 31.000,- EUR!

