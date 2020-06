Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrollen zum Thema Ablenkung und Gurtpflicht

Rheinhessen/Alzey/Gau-Bickelheim (ots)

Mit Zielrichtung Ablenkung im Straßenverkehr, sowie zur Überwachung der Gurt-Pflicht führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 23.6.2020 zwischen 10 und 13:30 Uhr in Alzey in der Nähe der Anschlussstelle zur A 61 Kontrollen durch. Kontrolliert wurden Kraftfahrzeuge aller Art, vom PKW bis zum LKW. Dabei wurden in 13 Fällen wegen unerlaubter Nutzung eines Smartphones Anzeigen gefertigt, in 10 Fällen wurde der nicht angelegte Sicherheitsgurt beanstandet. In einem Fall wurde das zu erwartende Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung einbehalten, da der Fahrer aus dem Ausland stammte, zwei Mal wurden Verstöße gegen Ladungssicherungsvorschriften festgestellt.

