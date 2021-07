Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Werkzeuge aus Firmenbulli gestohlen

Coesfeld (ots)

Gleich zweimal haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Firmenbulli am Fehrbelliner Platz gestohlen. Die Tatzeit liegt beim ersten Diebstahl zwischen 15 Uhr am Samstag (03.07.21) und 5.30 Uhr am Montag (05.07.21). Beim zweiten Mal kamen die Täter zwischen 19 Uhr am Dienstag (06.07.21) und 5.30 Uhr am Mittwoch (07.07.21).

In einem weiteren Fall blieb es am Stockhover Weg beim Versuch. Zwischen 15 Uhr am Dienstag (06.07.21) und 9 Uhr am Mittwoch (07.07.21) schafften es Unbekannte nicht, die Hecktür eines Transporters aufzubrechen.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell