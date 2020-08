Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Frau schwer verletzt

Ins Krankenhaus kam eine 22-Jährige nach einem Sturz am Sonntag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war die Radfahrerin in der Weihergasse in Richtung Alberweiler unterwegs. Die 22-Jährige bremste und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An ihrem Mountainbike entstand kein Schaden.

++++1492086

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

