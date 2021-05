Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Brigachtal

Furtwangen) Polizei zieht am Vatertag mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr (13./14.05.2021)

Villingen-Schwenningen / Brigachtal / Furtwangen (ots)

Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei bei Kontrollen am "Christi Himmelfahrt" Feiertag aus dem Verkehr ziehen müssen. Gegen 17 Uhr war in Brigachtal ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer in eine Kontrolle geraten. Eine deutliche "Alkoholfahne" veranlasste die Polizisten zu einem Alkoholtest, der beim Fahrer über 2 Promille anzeigte. Eine Stunde später war es eine 45-Jährige, die mit einem VW Polo auf der Lahrer Straße in Villingen alkoholisiert unterwegs war. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Einen Motorroller-Fahrer hielt die Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Oberdorfstraße in Schwenningen an. Dieser war so stark betrunken, dass er keinen Alkoholtest durchführen konnte. Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr war es ein 23-jähriger BMW-Fahrer, den die Polizei in Furtwangen auf der Friedrichstraße kontrollierte. Auch dieser Autofahrer stand deutlich unter Alkohol, was ein Alkoholtest mit über 1 Promille bestätigte. Gegen alle Personen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell